Nürnberg: Exhibitionist belästigt Seniorin

Gegen 13:00 Uhr zeigte sich ein Exhibitionist in der Nicolaistraße gegenüber einer Seniorin in schamverletzender Weise. Als die Frau den Mann ansprach, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad zum Pegnitzgrund in Richtung Fürth. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 45 Jahre alt, kurze Haare, circa 165 cm groß, trug keine Brille und keinen Bart. Der Mann war mit einem dunklen Pullover, einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Er führte außerdem ein dunkles Fahrrad (möglicherweise ein Rennrad) mit sich.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

