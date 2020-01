Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: - Eine Person bei Wohnungsbrand verstorben

Nürnberg (ots) - Am Samstag, den 25.01.2020 wurde durch die Integrierte Leitstelle Nürnberg gegen 23.20 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienanwesen in der Siegfriedstr. in Nürnberg mitgeteilt.