Nürnberg vor 24 Minuten

Nürnberg: Einbrüche in Kleingartenkolonie - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Von Montagnachmittag (06.04.2020) bis Dienstagfrüh (07.04.2020) kam es am Marthweg zu zahlreichen Einbrüchen in Gartenhäuser und Geräteschuppen in der Gartenkolonie "Beim Königshof". Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.