Nürnberg: Einbruch in Getränkemarkt - Täter festgenommen

Einem aufmerksamen Anwohner ist zu verdanken, dass ein Einbruch in einen Getränkemarkt in der Erlenstegenstraße umgehend geklärt werden konnte. Der Tatverdächtige war kurz nach 22:00 Uhr gewaltsam in das Geschäft eingedrungen und hatte dort einen Kasten Bier gestohlen. Ein Nachbar bemerkte dies und rief sofort die Polizei. Aufgrund des Hinweises konnten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost den Einbrecher mitsamt der Tatbeute noch in der Nähe des Tatortes festnehmen.

Gegen den Mann wurde durch die zuständige Inspektion ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahl eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 46-jährigen Wohnsitzlosen.

Stefan Bauer/n

