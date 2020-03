Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Einbruch in Geschäft in der Nürnberger Innenstadt - beträchtlicher Entwendungsschaden

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Montag (09.03.2020) auf Dienstag (10.03.2020) brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Innenstadt ein und erbeuteten Diebesgut in mindestens sechsstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.