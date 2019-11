Nürnberg: Einbruch in Amtsgebäude scheint geklärt

In den frühen Morgenstunden des 16.05.2019 drangen zunächst unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude in der Braillestraße ein. Die Einbrecher entwendeten mehrere Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von einigen tausend Euro. Außerdem entstand hoher Sachschaden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken sicherten Spuren am Tatort und übersandten das Material zur weiteren Auswertung ans Bayerische Landeskriminalamt. Eine Überprüfung führte die Ermittler nun zu einem 28-jährigen Tatverdächtigen. Am Tatort gesichertes DNA-Material konnte dem 28-Jährigen zugeordnet werden.

Der in Deutschland wohnsitzlose Tatverdächtige ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die Kriminalpolizei fahndet nach ihm.

