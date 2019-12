Nürnberg: DNA-Treffer - Tatverdächtiger nach Firmeneinbruch ermittelt

Der 31-jährige Nürnberger steht im dringenden Tatverdacht am 01.06.2019 in eine Firma in der Daimlerstraße eingebrochen zu sein. Dort wurde seinerzeit ein Fenster aufgebrochen und der gesamte Bürokomplex durchsucht. Der Täter hatte bei der Tat Bargeld und ein Mobiltelefon im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Zeitgleich hinterließ er einen Sachschaden von über eintausend Euro. Der Kriminaldauerdienst konnte damals am Tatort DNA-Spuren sichern, welche nun dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten.

Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei haben gegen den 31-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

