Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Diebstahl mit Versteck im Kinderwagen

Nürnberg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 06.11.2019, entwendete ein 40-jähriger männlicher Tatverdächtiger in einem Elektronikfachmarkt in der Nürnberger Innenstadt Elektroartikel im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Lauf der weiteren Sachbearbeitung fand man noch Betäubungsmittel auf.