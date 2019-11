Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Diebstahl aus Hotel - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Dienstagabend (12.11.2019) betrat ein 42-jähriger Mann unberechtigt ein Hotel in der Nürnberger Innenstadt und entwendete einen an der Garderobe abgestellten Rucksack. Er wurde festgenommen.