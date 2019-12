Nürnberg vor 59 Minuten

Nürnberg: Brand in Gewerbebetrieb in der Schweinauer Hauptstraße

Nürnberg (ots) - Gegen 11:00 Uhr erhielt die Einsatzzentrale Mittelfranken die Mitteilung, dass es in einem Gewerbebetrieb in der Schweinauer Hauptstraße brennen soll. Mehrere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg, der Freiwilligen Feuerwehren Werderau und Gartenstadt, des Rettungsdienstes sowie der Polizeiinspektion Nürnberg-West stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass das Gebäude in Vollbrand stand.