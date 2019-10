Nürnberg vor 58 Minuten

Nürnberg: Brand in der Innenstadt - Tatverdächtiger konnte festgenommen werden

Nürnberg (ots) - Wie am 16.10.2019 mit Meldung 1443 berichtet, setzte ein bislang Unbekannter den Eingangsbereich eines Gebäudes in der Nürnberger Innenstadt in Brand. Nun gelang es, einen 36-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln.