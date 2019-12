Nürnberg: Auseinandersetzung endete im Krankenhaus

Kurz nach 02:30 Uhr wurde der Nürnberger Polizei ein Streit von mehreren Personen in einem Wohnanwesen in der Landgrabenstraße mitgeteilt. Im Zuge dessen verletzte ein 24-jähriger Mann seinen 26-jährigen Kontrahenten mit dem spitzen Gegenstand am Oberkörper. Der Geschädigte wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 24-Jährige Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren am Tatort. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

