Nürnberg: Angebliche Polizeibeamte bestehlen Senior

Angebliche Kriminalbeamte nahmen telefonisch Kontakt zu einem Senior auf und wiesen diesen durch geschickte Gesprächsführung an, Wertsachen in einem Aktenkoffer vor seinem Anwesen im Kiebitzweg zu deponieren. Gegen 13:00 Uhr nahmen Unbekannte den Aktenkoffer mit Schmuck und Wertgegenständen im Wert von mehreren Tausend Euro an sich und flüchteten.

In diesem Zusammenhang sollen ein oder mehrere Personen und ein Wohnmobil im Bereich der Kiebitzstraße beobachtet worden sein. Der oder die Männer sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. /

