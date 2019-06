Mutmaßliches Unfallgeschehen - Zeugen gesucht

Nach Angaben des Geschädigten überquerte er gegen 10:00 Uhr die Gleißbühlstraße an der Kreuzung mit der Blumenstraße in der dafür vorgesehen Fußgängerfurt. Ein nach rechts abbiegendes Fahrzeug soll ihn dabei berührt haben, so dass er stürzte und sich verletzte. Der mutmaßlich unfallverursachende Pkw fuhr weiter. Er soll silberfarben gewesen sein. Die erlittenen Verletzungen des Fußgängers waren marginal.

Zeugen, die den geschilderten Sachverhalt beobachtet haben und möglicherweise Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 15 30 in Verbindung zu setzen.

Bert Rauenbusch/gh

