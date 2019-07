Mutmaßlicher Exhibitionist am Pegnitzufer festgenommen

Gegen 19:30 Uhr teilten Zeugen einen augenscheinlich stark betrunkenen Mann mit, der sich bei den Grillplätzen am Pegnitzufer etwa auf Höhe der Theodor-Heuss-Brücke entkleiden und selbst befriedigen soll. Außerdem soll er mit einem Messer hantieren.

Vor Ort trafen die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West mehrere Zeugen an, die den mitgeteilten Sachverhalt bestätigten. Bei einer Kontrolle des 40-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Die Polizeibeamten nahmen den Mann, der sich zwischenzeitlich versehentlich selbst mit dem Messer am Arm verletzt hatte, fest und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Beschuldigte muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten.

