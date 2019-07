Mutmaßlicher Einbrecher ermittelt

Der Unbekannte versuchte die im Innenhof befindlichen Türen eines Bürogebäudes in der Fürther Straße aufzuhebeln. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe 1.000 Euro. In das Gebäude gelangte der Einbrecher nicht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung und zur Übernahme erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen vor Ort. Hierbei gelang es den Beamten, daktyloskopische Spuren zu sichern, welche nun zu einem 35-jährigen Tatverdächtigen führten.

Gegen den 35-Jährigen, dessen Aufenthaltsort derzeit nicht bekannt ist, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Michael Petzold/n

