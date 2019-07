Mutmaßliche Serieneinbrecher festgenommen

Gegen 02:00 Uhr stellten Beamte der PI Heilsbronn fest, dass ins Tennisheim und ins Sportheim in Petersaurach eingebrochen worden war. Während einer sofort eingeleiteten Fahndung im Tatortumfeld, bei der auch der Polizeihubschrauber und Streifen der Polizeiinspektion Ansbach eingesetzt waren, konnten kurze Zeit später zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 24 Jahren festgenommen werden.

Da sich seit dem Frühjahr 2019 mehrere gleichgelagerte Einbrüche in Westmittelfranken häuften, übernahm die Ansbacher Kripo die weiteren Ermittlungen. Beide Tatverdächtige haben bei ihren Vernehmungen mittlerweile die Tat in Petersaurach und weitere etwa 30 Einbrüche in Forsthütten, Sportheime, Feldscheunen und Maschinenhallen in den Landkreisen Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen eingeräumt. Auch zahlreiches Diebesgut wurde bei den beiden jungen Männern aufgefunden.

Der angerichtete Sachschaden liegt nach bisherigen Ermittlungen im fünfstelligen Bereich. Der Wert der erlangten Beute kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen dazu dauern derzeit an. Weiterhin wird geprüft, ob die beiden noch für weitere Einbrüche in Frage kommen.

Beide Tatverdächtige werden wegen Einbruchdiebstahls im besonders schweren Fall angezeigt.

Da in Westmittelfranken vermehrt auch Feldscheunen und Maschinenhallen angegangen wurden, werden eventuelle Geschädigte, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-333 in Verbindung zu setzen.

