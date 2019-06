Lauf an der Pegnitz / Hersbruck 13.06.2019

Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen - Polizei sucht Radfahrer

Lauf an der Pegnitz / Hersbruck (ots) - Gestern Abend (12.06.2019) nahm die Polizei zwei mutmaßliche Rauschgifthändler in Speikern (Gemeindeteil Neunkirchen am Sand, Lkrs. Nürnberger Land) fest. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach einem Radfahrer.