Mutmaßliche Hehlerbande festgenommen

Die fünf Männer (zwischen 24 und 51 Jahre alt) waren gegen 02:30 Uhr mit zwei Kleintransportern auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Passau unterwegs. Bei der Kontrolle am Parkplatz Ludergraben-West stellten die Fahnder fest, dass in den Fahrzeugen Baumaschinen und hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro geladen waren. Ersten Erkenntnissen nach stammen die Gegenstände aus Diebstählen in Nordrhein-Westfalen.

Die Fahrzeuge samt Ladung wurden schließlich sichergestellt und die Männer vorläufig festgenommen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernahm die Ermittlungen. Die Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei verantwortlich zeigen.

Michael Hetzner /gh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell