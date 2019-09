Neustadt an der Aisch vor 1 Stunde

Motorrollerfahrer tödlich verunglückt

Neustadt an der Aisch (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall bei Neustadt an der Aisch (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim). Ein 58-jähriger Mann wurde tödlich verletzt.