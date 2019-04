Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Gegen 15:00 Uhr teilten Zeugen eine verletzte Person vor einem Anwesen im Stadtteil Gleishammer mit. Vor Ort stellten die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost einen 65-Jährigen fest, der Verletzungen am Kopf und am Oberkörper aufwies. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung und brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 29-Jährige seinen 65-jährigen Vater aus bislang unbekannter Ursache völlig unvermittelt angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf gestochen haben. Der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen, hat die Klinik jedoch zwischenzeitlich wieder verlassen.

Der 29-Jährige flüchtete anschließend. Der Erkennungsdienst übernahm die Spurensicherung. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Nach dem Tatverdächtigen wird derzeit intensiv gefahndet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

