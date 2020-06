Mittelfranken vor 1 Stunde

Mittelfranken: Trickbetrüger erbeuteten mehrere tausend Euro - Polizei warnt erneut vor dem Phänomen "Enkeltrick"

Mittelfranken (ots) - In Mittelfranken versuchten Telefonbetrüger in den vergangenen Tagen in mehreren Fällen mit Varianten des sogenannten "Enkeltricks" an das Ersparte ihrer Opfer zu kommen. In zwei Fällen gelang es den Betrügern sogar, jeweils mehrere tausend Euro Beute zu machen.