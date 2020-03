Am Montagabend trafen sich im Bereich der Münchener Straße circa 100 Personen am Aussichtspunkt Silberbuck zu einer so genannten "Corona-Party". Die mit Generatoren betriebene Musik- und Lichtanlage wurde durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sichergestellt und die nicht genehmigte Veranstaltung durch die Einsatzkräfte beendet.

In Schwabach trafen sich circa 50 Jugendliche in einem Skater-Park in der Eilgutstraße und feierten ebenfalls lautstark mit einer mitgebrachten Musikanlage. Offenbar haben sich die Jugendlichen zuvor über soziale Netzwerke zu der Feier verabredet. Auch hier stellten Polizeibeamte die Anlage sicher und erteilten den anwesenden Personen entsprechende Platzverweise.

Die mittelfränkische Polizei appelliert eindringlich an die Bevölkerung, derartige Zusammenkünfte zu unterlassen. Es liegt in der Verantwortung jeder einzelnen Person, die Infektionsrate so gering wie möglich zu halten und so lebensbedrohliche Erkrankungen insbesondere der Risikogruppen zu vermeiden. Nicht genehmigte Veranstaltungen stellen Verstöße dar, die strafbewährt sind.

Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder entsprechend zu sensibilisieren.

