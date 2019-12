Mittelfranken / Heilsbronn vor 56 Minuten

Mittelfranken / Heilsbronn: Vielzahl von Einbrüchen in Mittelfranken - Warnhinweis der Polizei und Zeugenaufruf

Mittelfranken / Heilsbronn (ots) - In den letzten beiden Tagen kam es in mindestens 30 Fällen zu Einbrüchen in Wohnhäuser in ganz Mittelfranken. Allein in Petersaurach (Lkrs. Ansbach) brachen Unbekannte am Donnerstag (19.12.2019) in sechs Einfamilienhäuser ein. Warnhinweise der Polizei.