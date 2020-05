Mittelfranken vor 19 Minuten

Mittelfranken: Erreichbarkeit der Pressestelle über die Pfingstfeiertage

Mittelfranken (ots) - Wir bitten zu beachten, dass der Bereitschaftsdienst der Pressestelle am kommenden Wochenende durch den Feiertag nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern erst am Montag, 01.06.2020, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, für Presseauskünfte zur Verfügung steht.