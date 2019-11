Mittelfranken vor 40 Minuten

Mittelfranken: Erinnerung - Herrmann stellt neues Kriminallabor des Polizeipräsidiums Mittelfranken vor (07.11.2019 PM 359a/2019)

Mittelfranken (ots) - Mit High-Tech auf Verbrecherjagd: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann stellt neues Kriminallabor des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Nürnberg vor - Einblicke in modernste Kriminaltechnik - Erinnerung an die Einladung