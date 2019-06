Nürnberg vor 10 Stunden

Mit heißem Fett gedroht - Einweisung in Fachklinik

Nürnberg (ots) - Beamte der Nürnberger Polizei mussten am Sonntagnachmittag (16.06.2019) einen gefährlichen Einsatz bewältigen, bei dem sie u.a. mit heißem Fett bedroht wurden. Am Ende stand die Einweisung einer 45-jährigen Frau in eine Fachklinik.