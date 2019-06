Mit Glasflasche angegriffen - Zeugen gesucht

Gegen 22:00 Uhr soll der 17-jährige Geschädigte mit drei weiteren Begleitern auf dem Fußweg von der U-Bahnstation Wöhrder Wiese in Richtung Wöhrder Wiese gelaufen sein. Etwa auf Höhe der Franz-Josef-Strauß-Brücke soll die Gruppe auf zwei Männer getroffen sein. Einer davon soll den 17-Jährigen sofort verbal attackiert und beleidigt haben. Als er auf den Mann zuging um ihn zur Rede zu stellen, soll dieser unvermittelt eine Glasflasche zerschlagen und seinen Kontrahenten damit attackiert haben. Der zweite Täter soll den Jugendlichen ebenfalls körperlich angegriffen haben.

Das 17-jährige Opfer flüchtete und begab sich mit Schnittverletzungen am Hals selbst in ärztliche Behandlung. Erst am nächsten Tag erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Die beiden Angreifer können nur vage beschrieben werden:

1. Täter: ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank, schwarze Kleidung

2. Täter: ca. 160 cm groß, ca. 25 Jahre alt, dick, schwarze Kleidung

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell