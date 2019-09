Nürnberg vor 38 Minuten

Mehrere Unbeteiligte angegriffen - die Polizei ermittelt

Nürnberg (ots) - Drei Männer (30, 40, 44) griffen am Dienstagabend (17.09.2019) in der Nürnberger Südstadt unvermittelt zwei Passanten an. Zeugen, die zu Hilfe kamen, wurden ebenfalls geschlagen.