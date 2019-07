Ansbach vor 1 Stunde

Mehrere Einbrüche im Industriegebiet Burgoberbach - Kripo sucht Zeugen

Ansbach (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (03./04.07.2019) ereigneten sich mehrere Einbrüche in Firmen in Burgoberbach (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.