Mann schlägt zwei Kontrahenten nieder und beleidigt Polizeibeamte

Gegen 00:30 Uhr geriet der 29-Jährige mit zwei Männern (29 und 36 Jahre alt) am Frauentorgraben in der Nähe des Hauptbahnhofs in Streit. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 29-Jährige seine Kontrahenten mit Kopf- und Fauststößen niedergeschlagen und dem 36-Jährigen mit dem Fuß in das Gesicht getreten haben. Danach flüchtete der 29-Jährige. Die beiden Kontrahenten erlitten erhebliche Gesichtsverletzungen und mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Beamte der Bundespolizei nahmen den 29-Jährigen in der Königstorpassage fest. Bei der Festnahme beleidigte er die Beamten der Bundespolizei und zu einem späteren Zeitpunkt die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte mit unflätigen Kraftausdrücken.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell