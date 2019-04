Nürnberg vor 51 Minuten

Mann mit Messern löst Polizeieinsatz am Plärrer aus

Nürnberg (ots) - Ein allem Anschein nach verwirrter Mann löste am Montagnachmittag (29.04.2019) einen Polizeieinsatz am Plärrer aus. Der 32-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in fachärztliche Behandlung übergeben.