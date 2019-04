Mädchen unsittlich berührt - Zeugenaufruf

Das Mädchen stieg gegen 17:30 Uhr an der Bushaltestelle Maximilianstraße in einen Bus der Linie 38. Zum gleichen Zeitpunkt betrat ein unbekannter Mann ebenfalls den Bus. Der Mann verließ zusammen mit dem Mädchen den Linienbus an der Haltestelle Kranichstraße. Dort lief er hinter dem Mädchen her und begrapschte es in unsittlicher Weise.

Das Mädchen konnte flüchten und vertraute sich ihren Eltern an. Der Mann konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, hatte nackenlange glatte Haare, welche zu einem Zopf (oder einem Dutt) gebunden waren, Drei-Tages-Bart und war mit einer Jeans, einem dunklen T-Shirt bekleidet und führte einen dunklen Rucksack oder Sportbeutel mit oragenen Trägern mit sich.

