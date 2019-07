Mädchen-Trio wollte Passanten berauben - Tatverdächtige ermittelt

Gegen 15:55 Uhr sprachen drei jugendliche Mädchen eine Seniorin in der Fenitzerstraße an und baten um Geld. Als die Seniorin dies verweigerte, zeigte eines der drei Mädchen ein Messer vor und versuchte die Geldbörse zu entwenden. Der Seniorin gelang es, die Geldbörse festzuhalten, woraufhin das Trio in unbekannte Richtung flüchtete.

Gegen 16:20 Uhr wurde ein minderjähriges Mädchen in der Äußeren Sulzbacher Straße ebenfalls von drei jugendlichen Mädchen zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert und in das Gesicht geschlagen. Dem Mädchen gelang es zu flüchten und sich den Eltern anzuvertrauen.

Aufgrund der medialen Berichterstattung meldete sich eine Zeugin bei den Ermittlern des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei und konnte Hinweise geben, welche im weiteren Verlauf zur Klärung der Identität der drei bislang unbekannten Mädchen führten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei strafunmündige Mädchen.

Die Ermittler konnten das zur Tat benutzte Messer, sowie weitere Beweismittel sicherstellen. Demnach ergab sich der Verdacht, dass die Mädchen zudem mehrere Ladendiebstähle begangen und kurz vor den oben genannten Taten versuchten, eine weitere Seniorin in der Bauvereinstraße zu berauben. Dies wurde wohl durch anwesende Zeugen vereitelt.

Bei dem sichergestellten Messer handelt es sich um ein so genanntes Butterflymesser, dessen Besitz ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.

Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell