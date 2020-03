Lauf an der Pegnitz vor 39 Minuten

Lauf an der Pegnitz: Zeugenaufruf nach Einbruch in Reihenhaus

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Samstagabend (14.03.2020) waren Unbekannte in ein Reihenhaus in Rückersdorf eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.