Lauf an der Pegnitz vor 1 Stunde

Lauf an der Pegnitz: Unbekannte Substanz löst Großeinsatz aus

Lauf an der Pegnitz (ots) - Heute Nachmittag ging bei einer Firma in Röthenbach an der Pegnitz ein Brief ein, der beim Öffnen eine unbekannte Substanz enthielt.