Lauf an der Pegnitz vor 52 Minuten

Lauf an der Pegnitz: Räuberische Erpressung in Röthenbach a.d.Pegnitz - Zeugen gesucht

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag (20.05.2020) wurde ein junger Mann in Röthenbach a.d. Pegnitz unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Wertgegenständen gezwungen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.