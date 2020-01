Lauf an der Pegnitz vor 1 Stunde

Lauf an der Pegnitz: POL-MFR: (14) Einbruchsversuch gemeldet - Zeugensuche

Lauf an der Pegnitz (ots) - Unbekannte Täter versuchten gestern (02.01.2020) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Neunkirchen am Sand einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.