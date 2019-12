Lauf an der Pegnitz vor 1 Stunde

Lauf an der Pegnitz: Mutmaßliche Diebesbande festgenommen

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Freitagnachmittag wurden an einer Autobahnraststätte zwei Pkw kontrolliert, in denen zahlreiche Werkzeuge vorgefunden wurden, die aus Baustelleneinbrüchen stammen. Gegen vier Männer wurde Haftbefahl erlassen.