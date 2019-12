Lauf an der Pegnitz vor 1 Stunde

Lauf an der Pegnitz: Mann bei Baumfällarbeiten tödlich verunglückt

Lauf an der Pegnitz (ots) - Ein Mann (65) ist am Freitagnachmittag (20.12.2019) in einem Waldstück bei Simmelsdorf (Landkreis Nürnberger Land) bei Baumfällarbeiten tödlich verunglückt.