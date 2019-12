Lauf a.d. Pegnitz vor 25 Minuten

Lauf a.d. Pegnitz: Hoher Sachschaden nach Carport-Brand

Lauf a.d. Pegnitz (ots) - Am Sonntagabend (30.12.2019) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Carport in Ottensoos (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.