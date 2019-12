Lauf a. d. Pegnitz vor 1 Stunde

Lauf a. d. Pegnitz: Wohnungseinbruch

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Am Donnerstag (12.12.2019) im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 21:30 Uhr kam es in Lauf a. d. Pegnitz (Landkreis Nürnberger-Land) zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus.