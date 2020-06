Lauf a. d. Pegnitz vor 1 Stunde

Lauf a. d. Pegnitz: Wohnungseinbruch in Rückersdorf - Polizei bittet um Hinweise

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Am Samstagabend (13.06.2020) brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in Rückersdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.