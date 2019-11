Lauf a. d. Pegnitz vor 19 Minuten

Lauf a. d. Pegnitz: Cannabis in Wohnung angebaut

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Am Freitagabend (08.11.2019) entdeckten Polizeibeamte zwei Aufzuchtanlagen für Cannabispflanzen in einer Wohnung in Lauf a. d. Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land). Ein 26-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.