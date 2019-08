Nürnberg vor 45 Minuten

Ladung verloren - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nürnberg (ots) - Am 08.08.2019 verlor ein Lkw in der Sigmundstraße in Nürnberg Ladung und gefährdete dadurch womöglich nachfolgende Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht deshalb nach Zeugen oder möglichen Geschädigten.