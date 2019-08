Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Gegen 15:45 Uhr wurde der 36-Jährige dabei beobachtet, wie er Waren ohne zu bezahlen aus dem Kaufhaus schaffen wollte. Der Detektiv verständigte die Polizei und so konnte der mutmaßliche Dieb an seinem Fahrzeug angetroffen werden. In seinem Pkw wurde dann noch weiteres Diebesgut aufgefunden.

Auf richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten auch die Wohnung des Mannes und wurden auch hier fündig.

Das gesamte Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro muss jetzt noch zugeordnet werden und der 36-jährige Tatverdächtige wird wegen Diebstahls angezeigt.

