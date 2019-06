Kripo Nürnberg sucht Zeugen nach Straftat

Ein Unbekannter rief aus der Telefonzelle an der Schwabacher Straße 60 in Nürnberg über den Notruf bei der mittelfränkischen Einsatzzentrale an. Diese Mitteilung löste einen Polizeieinsatz aus. Der mitgeteilte Sachverhalt traf aber nicht zu.

Die bisher durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Mann aus der oben genannte Telefonzelle angerufen hatte.

Zeugen, die um 10:47 Uhr Personen in der Telefonzelle beobachtet haben oder sahen, wie eine Person die Zelle verlassen hat, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

