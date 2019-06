Westmittelfranken vor 5 Stunden

"Kriminalprävention unterwegs" zum Thema Einbruchschutz Rollende Einbruchsberatung in Neuhof an der Zenn

Westmittelfranken (ots) - Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Ansbach berät Sie mit dem Präventionsanhänger am 12.06.2019 von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr in Neuhof an der Zenn am Marktplatz.