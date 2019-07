Hersbruck vor 30 Minuten

Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Quad-Diebstahl

Hersbruck (ots) - In der Nacht zum Dienstag (22. / 23.07.2019) entwendeten bislang Unbekannte ein Quad in Neuhaus an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.