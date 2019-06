Nürnberg vor 1 Stunde

Kriminalpolizei ermittelt nach politisch motivierten Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am vergangenen Dienstagvormittag (25.06.2019) brachten bislang unbekannte Täter mehrere Schriftzüge und Symbole in Treppenhäuser einer Schule im Stadtteil Langwasser an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.